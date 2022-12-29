Роберто Карлос: Пеле помнил людей, подвергшихся жестокому обращению

Экс-защитник сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Футбольный мир благодарит вас за то, что сеньор Пеле помнил людей, подвергшихся жестокому обращению», — написал Карлос в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.