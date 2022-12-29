Родриго: я вырос в Сантосе, слушая, как люди каждый день говорят о Пеле

Форвард сборной Бразилии Родриго отреагировал на смерть Пеле.

«Какая печаль! 29 декабря с сегодняшнего дня всегда будет грустной датой. Мы выросли в Сантосе, слушая, как люди каждый день говорят о вас, о том, как хорошо вы играли, и, слава Богу, у меня была возможность встретиться с вами лично», — написал Родриго в «твиттере».

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.