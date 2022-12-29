Роналдо: наследие Пеле выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал смерть легендарного футболиста Пеле, который скончался в больнице после долгой борьбы с раком.
«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойдённый. Куда Пеле приехал, там и остался. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времён.
Мир в трауре. Печаль разлуки смешалась с безмерной гордостью написанной истории. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром», — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.
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