Роналдо: наследие Пеле выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал смерть легендарного футболиста Пеле, который скончался в больнице после долгой борьбы с раком.

«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойдённый. Куда Пеле приехал, там и остался. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времён.

Мир в трауре. Печаль разлуки смешалась с безмерной гордостью написанной истории. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром», — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.