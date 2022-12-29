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Холанд: всё, что вы сейчас видите в исполнении любого футболиста, Пеле сделал первым

Холанд: всё, что вы сейчас видите в исполнении любого футболиста, Пеле сделал первым
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле, который сегодня, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком. Ему было 82 года.

«Все, что вы видите в исполнении любого другого игрока, Пеле сделал первым. Покойся с миром», — написал Холанд на своей странице в социальных сетях, сопроводив свой пост фотографией бразильского футболиста.

Фото: Фотография со страницы Эрлинга Холанда в социальных сетях

Пеле приписывают мировой рекорд в 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру футболиста. В том числе у него 77 голов в 92 играх за Бразилию.

Пеле стал единственным игроком, который трижды побеждал на чемпионате мира — он поднимал трофей в 1958, 1962 и 1970 годах. В 2000 году он был признан футболистом века по версии ФИФА.

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