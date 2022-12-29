Холанд: всё, что вы сейчас видите в исполнении любого футболиста, Пеле сделал первым

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле, который сегодня, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительной борьбы с раком. Ему было 82 года.
«Все, что вы видите в исполнении любого другого игрока, Пеле сделал первым. Покойся с миром», — написал Холанд на своей странице в социальных сетях, сопроводив свой пост фотографией бразильского футболиста.
Фото: Фотография со страницы Эрлинга Холанда в социальных сетях
Пеле приписывают мировой рекорд в 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру футболиста. В том числе у него 77 голов в 92 играх за Бразилию.
Пеле стал единственным игроком, который трижды побеждал на чемпионате мира — он поднимал трофей в 1958, 1962 и 1970 годах. В 2000 году он был признан футболистом века по версии ФИФА.
- 30 декабря 2022
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 29 декабря 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
-
23:29