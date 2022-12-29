Кафу: сегодня я потерял своего брата. Он отправился в мир, в котором нет конца

Бразильский футболист Кафу почтил память своего соотечественника, легендарного игрока Пеле, который скончался в возрасте 82 лет от онкологии.

«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что, умирая, человек рождается для жизни вечной. У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе с богом. Он просто покинул мир, в котором есть конец, и отправился в мир, в котором нет конца. Прощай, Пеле», — написал Кафу в социальных сетях.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.