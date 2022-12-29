Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, где похоронят легендарного футболиста Пеле

Стало известно, где похоронят легендарного футболиста Пеле
Комментарии

Сегодня не стало легендарного футболиста Пеле, который умер на 83-м году жизни после борьбы с раком. Как сообщает Globo Esporte, тело бразильца будет захоронено в Вила-Белмиро, историческом доме Сантоса, в котором Король футбола прожил большую часть своей карьеры и выступал за местный клуб.

Также в самом Сантосе объявлен траур в связи с кончиной Пеле, который продлится в течение семи дней. Соответствующий указ был опубликован мэром города Рохерио Сантосом в его социальных сетях.

На протяжении своей карьеры Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах. За сборную Бразилии футболист провёл 92 игры, в которых сумел отметиться 77 забитыми мячами. Пеле является единственным игроком в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира.

Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE Мир скорбит по Пеле. Умер Король футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022