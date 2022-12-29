Стало известно, где похоронят легендарного футболиста Пеле

Сегодня не стало легендарного футболиста Пеле, который умер на 83-м году жизни после борьбы с раком. Как сообщает Globo Esporte, тело бразильца будет захоронено в Вила-Белмиро, историческом доме Сантоса, в котором Король футбола прожил большую часть своей карьеры и выступал за местный клуб.

Также в самом Сантосе объявлен траур в связи с кончиной Пеле, который продлится в течение семи дней. Соответствующий указ был опубликован мэром города Рохерио Сантосом в его социальных сетях.

На протяжении своей карьеры Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах. За сборную Бразилии футболист провёл 92 игры, в которых сумел отметиться 77 забитыми мячами. Пеле является единственным игроком в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира.