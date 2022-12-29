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«Вечный король». Зидан отреагировал на смерть Пеле

«Вечный король». Зидан отреагировал на смерть Пеле
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Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного бразильца Пеле.

«Вечный король Пеле», — написал в своих социальных сетях Зинедин Зидан.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями этой болезни. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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