Серхио Рамос: сказать, что Пеле был легендой — ничего не сказать

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отреагировал на смерть Пеле.

«Сказать, что он был легендой — ничего не сказать. Пеле ушёл. Футбол всегда будет помнить тебя. Покойся с миром», — написал Рамос в «Твиттере».

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.