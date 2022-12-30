Винисиус: Пеле — символ любви и щедрости. Величайший из всех игрок, изменивший футбол
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал смерть легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле.
«Пеле – это символ любви и щедрости. Величайший из всех игрок, изменивший футбол, ушёл от нас.
Я помню ваши добрые и ободряющие слова в мой адрес. Я прочитал и сохранил все сообщения, которые вы мне прислали. Когда вы поддерживали меня в грустный момент, или когда я праздновал мои достижения. И какая честь почтить вас на праздновании моего первого гола на чемпионате мира. Меня переполняет гордость.
К счастью, я смог сказать в жизни, насколько вы всегда будете моим ориентиром. Ваше наследие никогда не будет забыто. Пеле вечен. Я люблю вас, король», — написал Винисиус на своей странице в социальных сетях.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 29 декабря 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:34
Партнерский контент