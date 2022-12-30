Винисиус: Пеле — символ любви и щедрости. Величайший из всех игрок, изменивший футбол

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал смерть легендарного футболиста сборной Бразилии Пеле.

«Пеле – это символ любви и щедрости. Величайший из всех игрок, изменивший футбол, ушёл от нас.



Я помню ваши добрые и ободряющие слова в мой адрес. Я прочитал и сохранил все сообщения, которые вы мне прислали. Когда вы поддерживали меня в грустный момент, или когда я праздновал мои достижения. И какая честь почтить вас на праздновании моего первого гола на чемпионате мира. Меня переполняет гордость.



К счастью, я смог сказать в жизни, насколько вы всегда будете моим ориентиром. Ваше наследие никогда не будет забыто. Пеле вечен. Я люблю вас, король», — написал Винисиус на своей странице в социальных сетях.