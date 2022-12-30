Дирк Кюйт: 18-й номер принёс мне много волшебных моментов. Надеюсь, Гакпо ждёт то же самое

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт отреагировал на переход в стан красных своего соотечественника Коди Гакпо из ПСВ. Новичок мерсисайдцев будет играть за клуб в футболке под номером 18, под этим же номером за «Ливерпуль» выступал и Кюйт.



«Коди Гакпо, добро пожаловать в «Ливерпуль». Этот номер принёс мне много волшебных моментов, надеюсь, тебя ждёт то же самое», — написал Кюйт в «Твиттере».



Гакпо завершит переход в «Ливерпуль» в начале января, когда откроется трансферное окно. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Контракт будет действовать до 2028 года.



Форвард на чемпионате мира в Катаре принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.

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