Дирк Кюйт: 18-й номер принёс мне много волшебных моментов. Надеюсь, Гакпо ждёт то же самое

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт отреагировал на переход в стан красных своего соотечественника Коди Гакпо из ПСВ. Новичок мерсисайдцев будет играть за клуб в футболке под номером 18, под этим же номером за «Ливерпуль» выступал и Кюйт.
«Коди Гакпо, добро пожаловать в «Ливерпуль». Этот номер принёс мне много волшебных моментов, надеюсь, тебя ждёт то же самое», — написал Кюйт в «Твиттере».
Гакпо завершит переход в «Ливерпуль» в начале января, когда откроется трансферное окно. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Контракт будет действовать до 2028 года.
Форвард на чемпионате мира в Катаре принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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