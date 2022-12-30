«Бетис» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком» в домашнем матче Ла Лиги

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» встретился с «Атлетиком» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Эрнандеса прозвучал в 21:15 по московскому времени.

Первый тайм завершился без голов и явных опасных моментов. Хозяева больше владели мячом и нанесли больше ударов в створ, в преимущество на табло это не отразилось. Во втором тайме игра выровнялась — и по владению, и по нанесённым ударам по воротам. Так продолжалось практического до самой концовки матча. На 90+6-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве, когда защитник Луис Фелипе получил прямую красную карточку и покинул поле.

Удаление Фелипе:

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В оставшиеся минуты матча «Атлетико» преимуществом не воспользовался, и игра завершилась вничью — 0:0.