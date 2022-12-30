Гарет Бэйл: Пеле — это гигант и та причина, по которой многие из нас любят футбол
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Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл отреагировал на смерть Пеле.
«Пеле — это гигант и причина, по которой многие из нас любят футбол. Покойся с миром, легенда», — написал Бэйл в «Твиттере».
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
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