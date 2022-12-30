Мишель Платини: в школе я подписывался как «Пелеатини»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на смерть Пеле.



«Он был историей футбола, открытием футбола, он и был футболом. В 1970 году мне было 15 лет, и я вырос, представляя его игру. Отец говорил со мной о Пеле, в школе, кстати, я подписывался «Пелеатини».

Даже если мы не всегда видели, как он играет, мы говорили только о нём. Он был не человеком, не футболистом, он был богом футбола. Я очень, очень тронут. Это моя жизнь. Это моя история. Это Пеле. Это моя мечта. Я видел его достижения и всегда помнил его чемпионат мира 1970 года», — приводит слова Платини L'Équipe.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.