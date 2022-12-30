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Дешам: с кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд

Дешам: с кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал кончину легендарного бразильского футболиста Пеле.

«С кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд, если не самую красивую. Как и все легенды, Король казался бессмертным. Он заставлял мечтать и продолжал формировать поколения и поколения любителей нашего вида спорта. Кто в детстве не мечтал быть Пеле?

Своим 10-м номером он поставил свою техническую виртуозность, смелость, креативность на службу своим командам, особенно сборной Бразилии, с которой он выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Пеле — это союз красоты и эффективности. Его талант и послужной список навсегда останутся в нашей памяти. Его семье, его близким и народу Бразилии я выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие. Король навсегда останется королём», — цитирует Дешама L'Equipe.

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