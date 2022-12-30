Дешам: с кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал кончину легендарного бразильского футболиста Пеле.

«С кончиной Пеле футбол теряет одну из своих самых красивых легенд, если не самую красивую. Как и все легенды, Король казался бессмертным. Он заставлял мечтать и продолжал формировать поколения и поколения любителей нашего вида спорта. Кто в детстве не мечтал быть Пеле?



Своим 10-м номером он поставил свою техническую виртуозность, смелость, креативность на службу своим командам, особенно сборной Бразилии, с которой он выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Пеле — это союз красоты и эффективности. Его талант и послужной список навсегда останутся в нашей памяти. Его семье, его близким и народу Бразилии я выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие. Король навсегда останется королём», — цитирует Дешама L'Equipe.