Барак Обама отреагировал на смерть Пеле
Поделиться
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Пеле был одним из величайших футболистов, когда-либо игравших в эту прекрасную игру. И как один из самых узнаваемых спортсменов в мире он понимал силу спорта объединять людей. Наши мысли с его семьёй и всеми, кто любил его и восхищался им», — написала Обама в своей социальной сети.
Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 29 декабря 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
Партнерский контент