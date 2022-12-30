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Барак Обама отреагировал на смерть Пеле

Барак Обама отреагировал на смерть Пеле
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Бывший президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле был одним из величайших футболистов, когда-либо игравших в эту прекрасную игру. И как один из самых узнаваемых спортсменов в мире он понимал силу спорта объединять людей. Наши мысли с его семьёй и всеми, кто любил его и восхищался им», — написала Обама в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб. Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё.

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