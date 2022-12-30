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Марта: Пеле притягивал людей к футболу

Марта: Пеле притягивал людей к футболу
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Футболист женской сборной Бразилии Марта отреагировала на смерть Пеле.

«Мой король, наш король. Огромное спасибо. Вы показали лучшее, с искусством и мастерством учили мир уникальной силе глобального масштаба, притягивая людей к нашему любимому виду спорта. Мы будем благословлены его ногами и его искусством. Я люблю тебя, король! Покойся с миром», — приводит слова Марты Globo.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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