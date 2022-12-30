Беккенбауэр: Пеле назвал меня своим белым братом

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Футбол сегодня потерял величайшего в своей истории — и я потерял уникального друга. У Пеле, родившегося в Трес-Корасойнсе, было три любви: футбол, своя семья и все люди. Тот, кто играл со звездами и всегда оставался приземленным.
Я поехал в США в 1977 году, потому что действительно хотел играть в команде с поясом в «Космосе». То время, проведенное рядом с ним, было одним из величайших событий в моей карьере. Мы выиграли чемпионат США с первой попытки, и Пеле назвал меня своим белым братом. Для меня это была невообразимая честь. Футбол всегда будет твоим, мой друг! Ты останешься навсегда. Спасибо тебе за твою игру», — написал Беккенбауэр в своей социальной сети.
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