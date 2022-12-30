Президент РФС выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного Пеле.
«Сегодня мировой футбол понёс невосполнимую утрату — не стало легендарного Пеле.
Единственный трёхкратный чемпион мира в истории, чьё имя является синонимом футбольного величия. В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу.
Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким Пеле от Российского футбольного союза и от себя лично. Память о нём будет всегда будет жить в наших сердцах», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 30 декабря 2022
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