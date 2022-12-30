Тьяго Силва: наследие Пеле всегда будет в наших сердцах

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Навсегда король футбола, Легенда! Покойся с миром, Пеле. Вы изменили историю футбола. Ваше наследие всегда будет в наших сердцах. Спасибо за всё!» — написал Тьяго Силва в своей социальной сети.
Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 30 декабря 2022
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
-
01:06
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:03