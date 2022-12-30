Тьяго Силва: наследие Пеле всегда будет в наших сердцах

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Навсегда король футбола, Легенда! Покойся с миром, Пеле. Вы изменили историю футбола. Ваше наследие всегда будет в наших сердцах. Спасибо за всё!» — написал Тьяго Силва в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.