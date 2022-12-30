Моуринью: по сей день один из самых ярких моментов — когда я получил награду из рук Пеле

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как в 2005 году получал премию лучшему тренеру года из рук легендарного футболиста Пеле, который вчера, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительный борьбы с раком.
Фото: Фотография со страницы Жозе Моуринью в социальных сетях
«В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля, и по сей день это один из самых ярких моментов, которыми я горжусь. Я был так счастлив видеть его в Манчестере, где мы так мило поболтали и хорошо провели время, и ещё больше на мероприятии Hublot, где мы действительно хорошо посмеялись. Покойся с миром, король Пеле, и думай о своих близких. Мне очень грустно», — написал Моуринью на своей странице в социальных сетях, поделившись совместной фотографией с бразильцем.
Пеле является единственным игроком в истории, который побеждал на трёх чемпионатах мира. В 2000 году он был признан лучшим футболистом века.
- 30 декабря 2022
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
-
01:06
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:33
-
00:32
-
00:26
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:07
-
00:04
-
00:03