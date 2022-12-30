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Моуринью: по сей день один из самых ярких моментов — когда я получил награду из рук Пеле

Моуринью: по сей день один из самых ярких моментов — когда я получил награду из рук Пеле
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как в 2005 году получал премию лучшему тренеру года из рук легендарного футболиста Пеле, который вчера, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительный борьбы с раком.

Фото: Фотография со страницы Жозе Моуринью в социальных сетях

«В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля, и по сей день это один из самых ярких моментов, которыми я горжусь. Я был так счастлив видеть его в Манчестере, где мы так мило поболтали и хорошо провели время, и ещё больше на мероприятии Hublot, где мы действительно хорошо посмеялись. Покойся с миром, король Пеле, и думай о своих близких. Мне очень грустно», — написал Моуринью на своей странице в социальных сетях, поделившись совместной фотографией с бразильцем.

Пеле является единственным игроком в истории, который побеждал на трёх чемпионатах мира. В 2000 году он был признан лучшим футболистом века.

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