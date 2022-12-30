Федун: Пеле всегда останется в памяти и в наших сердцах

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о бразильском футболисте Пеле, который умер на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком.
«Это потеря для мирового футбола. Пеле был футбольный бог, футбольная легенда. К сожалению, все мы смертны, все мы умрём рано или поздно, но такие события всегда чрезвычайно грустны. Ушла легенда. Мне удалось стать одним из немногих, кто видел Пеле вживую, я с ним даже встречался, когда был чемпионат мира в Бразилии. Футбол продолжает жить, придут новые футболисты, но Пеле всегда останется в памяти и в наших сердцах. Это гений футбола. Он создал совершенно новый футбол, который продолжал Марадона, а сейчас — Месси и Мбаппе и все остальные, но жизнь продолжается», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».
- 30 декабря 2022
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