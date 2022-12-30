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В ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Пеле

В ФИФА выразили соболезнования в связи со смертью Пеле
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Пресс-служба ФИФА отреагировала на смерть Короля футбола — легендарного Пеле.

«ФИФА и весь футбольный мир оплакивают смерть O Eterno Rei — вечного Короля. Покойся с миром, Пеле. Наши мысли и сочувствие с твоей семьёй, друзьями и всеми, кто имел удовольствие наблюдать за твоей игрой», — гласит заявление организации.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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