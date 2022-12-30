НАСА отреагировало на новость о смерти Пеле

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в социальной сети почтило память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Мы поминаем уход легендарного Пеле, известного многим как король прекрасной игры. На этом изображении спиральной галактики в созвездии Скульптора заметны цвета Бразилии», — написано в официальном аккаунте НАСА в социальной сети.
Фото: NASA/JPL-Caltech
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.
- 30 декабря 2022
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