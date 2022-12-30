Магуайр — о Пеле: пример для подражания на поле и за его пределами

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр в социальной сети почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Покойся с миром, Пеле. Один из величайших в истории. Какой пример для подражания на поле и за его пределами. Победитель трёх чемпионатов мира, невероятно», — написал Магуайр в «Твиттере».

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.