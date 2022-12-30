Тите: образовательное и спортивное влияние Пеле — это выдающееся наследие

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.



«Образовательное и спортивное влияние Пеле — это выдающееся наследие. Семье Арантис ду Насименту — наша солидарность и уважение. Вам, Пеле, — наша вечная благодарность», — приводит слова Тите Globo.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.