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Тите: образовательное и спортивное влияние Пеле — это выдающееся наследие

Тите: образовательное и спортивное влияние Пеле — это выдающееся наследие
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Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Образовательное и спортивное влияние Пеле — это выдающееся наследие. Семье Арантис ду Насименту — наша солидарность и уважение. Вам, Пеле, — наша вечная благодарность», — приводит слова Тите Globo.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

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