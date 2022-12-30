Илья Камышев: мой контракт с «Химками» будет расторгнут
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Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев сообщил, что он договорился с клубом о расторжении контракта.
«Да, это правда, контракт с «Химками» будет расторгнут. Мое будущее? Пока не могу ничего говорить», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Камышев входит в число футболистов, с которыми намерены расстаться «Химки».
Камышев выступапет в составе «Химок» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека 10 матчей в составе команды, в которых он отдал одну результативную передачу.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 12 очков.
Ранее голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов перешёл в московский «Локомотив».
Новость по темеИсточник: Илья Лантратов перешёл из «Химок» в «Локомотив»
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