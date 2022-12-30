Семшов: не надо переходить в Азию, если ФИФА не разрешит играть в международных матчах

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).



«Хочется, чтобы наша сборная и клубы играли на международных турнирах. Безусловно, в Европе более престижно выступать, чем в Азии. Если ФИФА с нас не снимет запрет, нет смысла переходить в Азию. Надо еще понимать, сколько этот запрет продлится и когда Европа снимет с российских клубов и сборных санкции. Сначала я тоже думал, что лучше перейти в АФК и играть там, но даже если сборная России попадет на ЧМ-2026 через Азию, то ФИФА просто не разрешит там играть.



В данной ситуации нецелесообразно переходить в Азию. Европа с нас не снимет ограничения, но играть как-то надо. Раз ФИФА запрещает, надо подождать с решением о переходе в Азию и посмотреть, как поведет себя УЕФА», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».