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Александр Жуков назвал лучшего футболиста в российском футболе в 2022 году

Александр Жуков назвал лучшего футболиста в российском футболе в 2022 году
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Первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о претендентах на звание лучшего футболиста в российском футболе в 2022 году.

«Я думаю, лучшим футболистом был Промес. Кроме него, конечно же, все игроки «Зенита» сильные, Малком себя хорошо проявил, они лидеры и играют хорошо. Я бы отметил ещё Соболева, он неплохо смотрелся в «Спартаке» в какое-то время. Если брать из молодёжи, то это Пиняев, который перешёл в «Локомотив», он тоже неплохо смотрелся. Ну и нападающий Сычевой, который по три забивал, он стал открытием этого сезона», — приводит слова Жукова Metaratings.

Промес в текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей. На его счету 14 голов и шесть результативных передач.

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