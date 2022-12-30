Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате вернулся в состав перед игрой с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о готовности игроков перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».

«Никаких новых проблем с травмами после игры с «Астон Виллой», но не могу сказать, что кто-то вернулся к игре с «Лестером», кроме Ибу (Ибраима Конате. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас он тренируется с нами, теперь он тоже будет доступен. Так что на данный момент мы настроены позитивно, но мы знаем, что это будет тяжёлая игра», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» встретится с «Лестером» сегодня, 30 декабря. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. В прошлом туре команда Клоппа обыграла «Астон Виллу» со счётом 3:1.

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