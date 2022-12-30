Василий Уткин отреагировал на новость о смерти Пеле

Известный российский спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Проснуться среди ночи воды выпить, и на тебе — умер Пеле. Что ж за год.

Ушёл величайший. Для меня — безоговорочно. Надо собраться с мыслями…» — написал Уткин в телеграм-канале.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.