Пильгуй: один раз пересекался с Пеле на годовщине смерти Яшина. Он был со всеми приветлив

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй вспомнил о своей встрече с Пеле.



«Мы лично с Пеле практически не встречались, но я должен сказать, что Пеле в своё время был в гостях у вдовы Льва Ивановича Яшина. Я один раз пересекался с Пеле на годовщине смерти Льва Ивановича, мимоходом, правда. Мне запомнилось, что он улыбался, был со всеми приветлив.



Конечно, это величайшая фигура в футболе, которую уже вряд ли кто-то сможет обойти. Он опередил своё время на многие-многие годы вперёд. То, что сейчас показывают Месси, Роналдиньо, Роналдо, это всё делал Пеле ещё в те далёкие времена, в 60-70-е годы. Поэтому, конечно, весь футбольный мир скорбит. Жалко очень, рановато всё-таки», — приводит слова Пильгуя Metaratings.