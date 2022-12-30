Пильгуй: один раз пересекался с Пеле на годовщине смерти Яшина. Он был со всеми приветлив
Поделиться
Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Владимир Пильгуй вспомнил о своей встрече с Пеле.
«Мы лично с Пеле практически не встречались, но я должен сказать, что Пеле в своё время был в гостях у вдовы Льва Ивановича Яшина. Я один раз пересекался с Пеле на годовщине смерти Льва Ивановича, мимоходом, правда. Мне запомнилось, что он улыбался, был со всеми приветлив.
Конечно, это величайшая фигура в футболе, которую уже вряд ли кто-то сможет обойти. Он опередил своё время на многие-многие годы вперёд. То, что сейчас показывают Месси, Роналдиньо, Роналдо, это всё делал Пеле ещё в те далёкие времена, в 60-70-е годы. Поэтому, конечно, весь футбольный мир скорбит. Жалко очень, рановато всё-таки», — приводит слова Пильгуя Metaratings.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
-
01:06
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:46
-
00:46
-
00:45
-
00:40
-
00:35
-
00:35
Партнерский контент