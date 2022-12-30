Элье Ваи стал вторым игроком после Мбаппе, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет

Форвард «Монпелье» Элье Ваи смог поразить ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции.
Таким образом, 19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет, сообщает Opta Sport.
Первым в 2017 году был нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), достигший этой отметки в «Монако», когда ему было 18 лет и 10 месяцев.
Результат матча позволил «Монпелье» набрать 17 очков и подняться на 11-ю позицию в турнирной таблице. «Лорьян» (28) – на седьмом месте.
В следующем туре «Монпелье» 2 января примет «Марсель», а «Лорьян» 1 января на выезде сыграет с «Анже».
В 15 играх текущего сезона Лиги 1 на счету Ваи семь мячей и один ассист.
В поединке со «Страсбургом» 28 декабря Килиан Мбаппе забил победный мяч, отличившись на 90+6-й минуте с пенальти. Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции с 44 очками. Отрыв от располагающегося на втором месте «Ланса» составляет семь очков.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:
- 30 декабря 2022
-
08:21
-
08:12
-
07:58
-
07:45
-
07:34
-
07:29
-
07:21
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
-
01:06
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:49