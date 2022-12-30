Элье Ваи стал вторым игроком после Мбаппе, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет

Форвард «Монпелье» Элье Ваи смог поразить ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции.



Таким образом, 19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет, сообщает Opta Sport.



Первым в 2017 году был нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), достигший этой отметки в «Монако», когда ему было 18 лет и 10 месяцев.



Результат матча позволил «Монпелье» набрать 17 очков и подняться на 11-ю позицию в турнирной таблице. «Лорьян» (28) – на седьмом месте.



В следующем туре «Монпелье» 2 января примет «Марсель», а «Лорьян» 1 января на выезде сыграет с «Анже».



В 15 играх текущего сезона Лиги 1 на счету Ваи семь мячей и один ассист.



В поединке со «Страсбургом» 28 декабря Килиан Мбаппе забил победный мяч, отличившись на 90+6-й минуте с пенальти. Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции с 44 очками. Отрыв от располагающегося на втором месте «Ланса» составляет семь очков.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022: