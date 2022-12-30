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Элье Ваи стал вторым игроком после Мбаппе, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет

Элье Ваи стал вторым игроком после Мбаппе, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет
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Форвард «Монпелье» Элье Ваи смог поразить ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции.

Таким образом, 19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет, сообщает Opta Sport.

Первым в 2017 году был нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), достигший этой отметки в «Монако», когда ему было 18 лет и 10 месяцев.

Результат матча позволил «Монпелье» набрать 17 очков и подняться на 11-ю позицию в турнирной таблице. «Лорьян» (28) – на седьмом месте.

В следующем туре «Монпелье» 2 января примет «Марсель», а «Лорьян» 1 января на выезде сыграет с «Анже».

В 15 играх текущего сезона Лиги 1 на счету Ваи семь мячей и один ассист.

В поединке со «Страсбургом» 28 декабря Килиан Мбаппе забил победный мяч, отличившись на 90+6-й минуте с пенальти. Парижане продолжают лидировать в чемпионате Франции с 44 очками. Отрыв от располагающегося на втором месте «Ланса» составляет семь очков.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022:

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