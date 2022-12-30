Тер Штеген может стать четвёртым капитаном «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может стать четвёртым капитаном каталонского клуба.



Как сообщает AS, в «Барселоне» в ближайшие дни выберут четвёртого капитана. В голосовании примут участие игроки и тренерский штаб клуба.



С наибольшей вероятностью в число капитанов войдёт немецкий вратарь команды Марк-Андре тер Штеген. Вратарь находится в клубе с 2014 года, и носить капитанскую повязку, по его словам, было бы для него «большой гордостью».



На данный момент, после ухода Жерара Пике, капитанами «Барселоны» являются Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Жорди Альба. Ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует проводить выборы капитанов до лета.



«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне испанской Примеры, набрав 37 очков в 14 матчах.

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