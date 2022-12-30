Анчелотти: если говорить о трансферах, то «Реалу» они не нужны

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда не нуждается в усилении.
«Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.
Календарь предъявляет к нам очень серьёзные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ… До марта будет много игр.
Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.
Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году», – приводит слова Анчелотти Goal.
Мадридцы занимают второе место, отставая на два очка от «Барселоны». Напомним, в предыдущем туре «сливочные» обыграли «Кадис» в Примере со счётом 3:2.
Сегодня, 30 декабря, «Реал» сыграет дома с «Вальядолидом» в рамках испанской Ла Лиги.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
- 30 декабря 2022
-
08:21
-
08:12
-
07:58
-
07:45
-
07:34
-
07:29
-
07:21
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09
-
01:51
-
01:40
-
01:38
-
01:28
-
01:19
-
01:16
-
01:15
-
01:06
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:49