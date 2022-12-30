Анчелотти: если говорить о трансферах, то «Реалу» они не нужны

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда не нуждается в усилении.



«Мы рады вернуться. Бензема с нами, и он очень важный для нас игрок.



Календарь предъявляет к нам очень серьёзные требования. Суперкубок Испании, клубный ЧМ… До марта будет много игр.



Мы будем оценивать каждого игрока в индивидуальном порядке. Мы будем разбираться, кому нужен отдых, а кому нужна работа.



Если говорить о трансферах, то нам они не нужны. Я думаю, мы в лучшем состоянии, чем в прошлом году», – приводит слова Анчелотти Goal.



Мадридцы занимают второе место, отставая на два очка от «Барселоны». Напомним, в предыдущем туре «сливочные» обыграли «Кадис» в Примере со счётом 3:2.



Сегодня, 30 декабря, «Реал» сыграет дома с «Вальядолидом» в рамках испанской Ла Лиги.

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