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Кварацхелия рассказал, что взял свой номер в «Наполи» в том числе и из-за Роналду

Кварацхелия рассказал, что взял свой номер в «Наполи» в том числе и из-за Роналду
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, объяснил, почему играет за «Наполи» под 77-м номером.

«На самом деле, у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», – приводит слова Кварацхелии Corriere dello Sport со ссылкой на DAZN.

Грузинский футболист взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб. В «Рубине» он играл под 21-м номером, в «Динамо» Батуми – под 20-м. За сборную Грузии он выступает по 18-м номером.

21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл 17 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.

Напомним, на данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2022/2023. Неаполитанцы набрали 41 очко в 15 матчах.

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