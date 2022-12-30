Кварацхелия рассказал, что взял свой номер в «Наполи» в том числе и из-за Роналду

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, объяснил, почему играет за «Наполи» под 77-м номером.



«На самом деле, у меня нет непосредственных связей с числом 77, но 7 – мое любимое число, а также номер Роналду, поэтому я выбрал 77-й номер», – приводит слова Кварацхелии Corriere dello Sport со ссылкой на DAZN.



Грузинский футболист взял этот номер после перехода в неаполитанский клуб. В «Рубине» он играл под 21-м номером, в «Динамо» Батуми – под 20-м. За сборную Грузии он выступает по 18-м номером.



21-летний Кварацхелия стал игроком «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл 17 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.



Напомним, на данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2022/2023. Неаполитанцы набрали 41 очко в 15 матчах.



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