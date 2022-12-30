«Реал» — лидер Ла Лиги по доходам клубов от продажи телевизионных прав в сезоне-2021/22

Опубликованы доходы клубов Ла Лиги от продажи телевизионных прав в сезоне-2021/22, сообщает Sport.
Общий доход 20 клубов Ла Лиги составил 1,43 миллиарда евро. Больше всего на телеправах заработал мадридский «Реал» – € 160,85 млн. Второе место по этому показателю принадлежит «Барселоне» – € 160,13 млн. «Атлетико» на продаже телевизионных прав в прошедшем сезоне заработал € 130,31 млн. Меньше всех в Ла Лиге заработал «Райо Вальекано» – € 45,86 млн.
По сравнению с сезоном-2020/21 доходы «Барселоны» и «Реала» в прошедшем сезоне оказались ниже (в сезоне-20/21 они составляли 165,6 и 163 млн соответственно).
Кроме того, «Барса», «Реал» и «Атлетико» входят в число европейских команд с наибольшим доходом от продажи телевизионных прав. По этому показателю они превосходят любой клуб Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1 и находятся на уровне «Большой шестерки» АПЛ.
По сравнению с сезоном-2016/17 доходы Ла Лиги в целом выросли на 15%, тогда как АПЛ – только на 5%.
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