Месси попрощался с Пеле, Овечкин забил очередной гол. Главное к утру

Стала известна причина смерти Пеле, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил очередной гол в Национальной хоккейной лиге, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с новым заявлением по поводу отстранения российских спортсменов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Названа причина смерти Пеле.

2. Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Оттавой».

3. Глава МОК Бах назвал «обнадёживающей» ситуацию с отстранением российских спортсменов.

4. Яна Непомнящего заставили переодеться по ходу игрового дня на ЧМ по рапиду и блицу.

5. Зинченко: нет сомнений, насколько хорош Месси, но для меня лучший игрок — Роналдиньо.

6. Ари: УЕФА будет жалеть, что Россия ушла в Азию, они признают свою ошибку и извинятся.

7. Овечкин до пяти очков сократил отставание от Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ.

8. «Тампа» переиграла «Рейнджерс» по буллитам, у Андрея Василевского 45 сейвов.

9. Лионель Месси: покойся с миром, Пеле.

10. В «Локомотиве» сообщили, что клуб продолжит искать игроков для усиления состава.