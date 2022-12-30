В Бразилии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Пеле

В Бразилии объявлен трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле.
Соответствующий указ, вступающий в силу с 29 декабря, издан президентом страны Жаиром Болсонару.
Трёхкратный чемпион мира Пеле ушёл из жизни накануне, ему было 82 года.
29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. Он долгое время боролся с онкологией.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики»:
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