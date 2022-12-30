Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что российские тренеры ничем не уступают европейским специалистам.



«У нас достаточно хорошая тренерская школа, просто мы иногда слишком засматриваемся на европейских тренеров. Хотя наши не менее продуктивны в работе, как мне кажется. За карьеру я сталкивался и с русскими тренерами, и с зарубежными. Наши на уровне.



У нас есть тренеры, которые многое способны делать. Они так же любят футбол, не стоят на месте, хотят учиться, прогрессировать, впитывать новое. Дайте им чуть больше доверия — и всё будет хорошо.



Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмёрки РПЛ, мы бы ещё посмотрели, как бы они работали. Может, тот же Клопп немного смажет свое имя. Когда у тебя собраны лучшие футболисты мира, сами понимаете, проще донести идеи. Многие из футболистов с ними уже знакомы.



Плюс вопрос доверия. Они немного засветились в Германии, им доверяли, приглашали выше. Тут тяжело сравнивать, потому что российских тренеров в Европу практически не приглашают. Вот Черчесов в «Ференцвароше» — о нём говорят. Но это Венгрия. А поставь какого‑нибудь тренера в Испанию, Италию, и он, может, будет лучше всяких Клоппов и Тухелей. Но нас же не зовут.



Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своём соку и из‑за этого думаем, что хуже.



Почему не зовут? Не знаю. У нас есть тренеры, которые поиграли за рубежом, знают хорошо языки, работой доказывают. Но почему‑то их не зовут. Это очень странно. К нам даже едут тренеры маленьких стран, а мы, такая огромная страна, с такой культурой, с не самым плохим футболом, — никуда не едем. Чемпионат мира провели великолепно, но и после него не звали. Не понимаю этого», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».



В декабре Игорь Семшов возглавил «Чайку» из Ростовской области, которая выступает во Второй лиге.