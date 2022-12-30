Нигматуллин — о Пеле: скончался самый легендарный игрок за всю историю мирового футбола

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Безусловно, траур для всего футбольного мира. Скончался самый легендарный игрок за всю историю мирового футбола. Весь мир скорбит. Пеле прожил очень достойную во всех отношениях жизнь. Он оставил после себя большое количество титулов, рекордов и красивую игру. За ним не осталось абсолютно никаких скандалов и неприятных шлейфов, а это говорит о многом. Пеле был достойнейшим футболистом и человеком!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Пеле скончался вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти бывшего футболиста стало раковое заболевание.