Петржела: Пеле — лучший футболист всех времён! Мы обязаны чтить его память

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.
«Пеле — лучший футболист всех времён! Ещё и великая личность за пределами футбола. Мы обязаны чтить его память», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Пеле скончался вчера, 29 декабря, трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.
Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которой он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.
- 30 декабря 2022
-
09:55
-
09:52
-
09:46
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
08:44
-
08:34
-
08:30
-
08:21
-
08:12
-
07:58
-
07:45
-
07:34
-
07:29
-
07:21
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09