Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Король умер. И этим всё сказано», — сказал Франко Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории: