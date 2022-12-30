«Король умер». Франко Камоцци — о смерти Пеле

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Король умер. И этим всё сказано», — сказал Франко Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
- 30 декабря 2022
-
09:55
-
09:52
-
09:46
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
09:22
-
09:14
-
09:10
-
09:09
-
08:44
-
08:34
-
08:30
-
08:21
-
08:12
-
07:58
-
07:45
-
07:34
-
07:29
-
07:21
-
04:54
-
04:44
-
04:27
-
04:05
-
03:55
-
03:49
-
03:49
-
03:35
-
03:25
-
02:50
-
02:50
-
02:49
-
02:32
-
02:24
-
02:09