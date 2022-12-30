Стало известно, когда пройдёт церемония прощания с Пеле

Церемония прощания с легендарным бразильским нападающим Пеле состоится 2 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба «Сантоса», родного клуба «Короля футбола».

Тело Пеле доставят из больницы на стадион «Вила Белмиро» на рассвете в понедельник, 2 января. Гроб поместят в центре поля. Массовые мероприятия начнутся с 10 утра по местному времени. Церемония прощания продлится до 10 часов утра следующего дня.

Пришедшие на прощание с Пеле болельщики не смогут приблизиться к гробу, чтобы потрогать его. На похоронах будет различный уровень доступа. Ожидается, что церемонию посетят действующий президент Бразилии Жаир Болсонару и избранный глава государства Лула да Силва, а также известные действующие и бывшие спортсмены.

После этого гроб пронесут по улицам Сантуса, а затем отправят в мемориальный «Вселенский некрополь», в место, зарезервированное для захоронения членов семьи Пеле.