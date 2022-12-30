Ари: в России я тратил много денег. В этой стране всё было достаточно дорого

Бывший нападающий нескольких российских клубов Ари рассказал о своей самой дорогой покупке за время игры в России.

«Я прожил долгое время в России — конечно, в этой стране я тратил много денег. Большая страна — большие траты, всё было достаточно дорого. Помню, что моя самая дорогая покупка — дом в Краснодаре. Он обошёлся в очень крупную сумму… 10 миллионов рублей! Шучу. Я отдал больше 30–40 миллионов рублей за этот дом. Сейчас у меня его нет, ведь я понимал, что моя карьера в «Краснодаре» закончилась, и продал его дешевле, чем покупал», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Ари играл за «Краснодар» и московские «Спартак» и «Локомотив». 37-летний бразильский нападающий также получил российское гражданство.