«Покойся с миром, икона». Защитник «Зенита» Ловрен отреагировал на смерть Пеле

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле.

Фото: Из личного архива Деяна Ловрена

Хорватский защитник опубликовал совместную фотографию с легендарным Пеле на своей странице в социальных сетях, подписав снимок: «Покойся с миром, икона. Спасибо, Пеле!»

Пеле скончался вчера, 29 декабря, трёхкратный чемпион мира умер в возрасте 82 лет.



Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которой он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провёл химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата. В сентябре 2021 года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки, из-за проблем с которой он был госпитализирован в апреле 2022 года. Помимо этого, у него были проблемы со здоровьем после операции по замене тазобедренного сустава, а также из-за заболевания почек и предстательной железы.