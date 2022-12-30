MD: Бускетс может перейти в «Аль-Насср» из «Барселоны»

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может стать игроком клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Аль-Насср» настроен на приобретение Бускетса уже в зимнее трансферное окно. Интерес к бывшему полузащитнику сборной Испании вызван неопределённым будущим игрока в каталонском клубе, с которым у него истекает контракт летом 2023 года.
Бускетс пока не принял решение присоединиться к «Аль-Нассру», несмотря на то что их финансовое предложение заметно превосходит возможные условия «Барселоны». Игрок не определился со своим будущим.
Ранее сообщалось о том, что в «Аль-Насср» могут перейти защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 30 декабря 2022
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