MD: Бускетс может перейти в «Аль-Насср» из «Барселоны»

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может стать игроком клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Аль-Насср» настроен на приобретение Бускетса уже в зимнее трансферное окно. Интерес к бывшему полузащитнику сборной Испании вызван неопределённым будущим игрока в каталонском клубе, с которым у него истекает контракт летом 2023 года.

Бускетс пока не принял решение присоединиться к «Аль-Нассру», несмотря на то что их финансовое предложение заметно превосходит возможные условия «Барселоны». Игрок не определился со своим будущим.

Ранее сообщалось о том, что в «Аль-Насср» могут перейти защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду.

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