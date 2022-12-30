Внук Яшина: Пеле был большим другом Льва Ивановича. Это огромная потеря для нашей семьи

Внук легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина Василий Фролов отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Для нашей семьи это огромная потеря. Он был большим другом для Льва Ивановича. Для всего мира это великий человек. Ушла огромная футбольная эпоха. Весь мир скорбит в связи с этой утратой», — приводит слова Фролова «Матч ТВ».

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.