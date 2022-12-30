Состоялся яркий Суперфинал футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

27 декабря состоялся Суперфинал осенне-зимнего сезона футбольного квиза «Чемпионат Brainboy».

Перед основной битвой командам была предложена небольшая бонусная игра с вопросами о прошедшем сезоне. После этого награды получили главные команды регулярного сезона:

1 место – Major League, Suck It;

– Major League, Suck It; 2 место – «Штаб»;

– «Штаб»; 3 место – «Остались в запасе».

Основная часть Суперфинала состояла из восьми раундов, а победителями стала Major League, Suck It! Команда оформила «золотой дубль»: не только выиграла регулярный чемпионат, но и забрала Кубок Суперфинала.

Подарки от Championat.com, издательского дома «Бомбора», бара Liberty и очередные «значки знатоков» пополняют их коллекцию. Серебряную медаль получила команда «Гарпастум», а третьим в этой непростой и насыщенной игре стал коллектив «Грустный саксофон».

Также призами и сувенирами от Championat.com и Brainboy были отмечены все команды. Всем спасибо за сезон, и до скорой встречи в новом году!