Альваро Мората заявил, что не сразу понял, что именно он забил гол в ворота «Эльче»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората заявил, что не сразу осознал, что второй забитый мадридцами мяч в ворота «Эльче» в матче 15-го тура испанской Ла Лиги (2:0) записан на него.

«Я был на земле и думал, что это был гол Гризманна. Мне казалось, что мяч запишут на него, потому что был рикошет. Для нас было важно победить, тем более на нашем стадионе. Мы хотели, чтобы болельщики хорошо завершили год. Мы благодарим их за поддержку», — приводит слова Мораты Movistar.

Матч «Атлетико» с «Эльче» состоялся вчера, 29 декабря. На 74-й минуте матча Мората прорвался в штрафную соперника, обыграв до этого эффектным финтом одного из защитников «Эльче», и пробил по воротам, после чего упал из-за болезненного контакта с игроком обороны. Мяч опустился в ворота после рикошета и был записан на Морату.

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