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Силкин — о Пеле: сначала не представлял, какой он величины футболист. Самый великий!

Силкин — о Пеле: сначала не представлял, какой он величины футболист. Самый великий!
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Бывший российский футболист Сергей Силкин прокомментировал смерть легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Огромная потеря для футбола. Единственный трёхкратный чемпион мира. Для Бразилии и всего мира Пеле — икона, к которой стремились и Марадона, и тот же Месси, и другие ребята. Я просто видел очень много фильмов и видеоматериалов с его голами. Сначала я не представлял, какой он величины футболист. Но на самом деле — самый великий!» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Пеле был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока. Долгое время он вёл борьбу с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

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